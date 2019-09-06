6.09.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Не рожаешь - плати: Спасет ли демографию России новый налог?»

Россиян, не желающих обзаводиться потомством, хотят обложить налогом. Авторами идеи выступили представители общественной организации «Союз православных граждан», однако власти некоторых регионов России также поднимали вопрос о налоге на бездетность. Так, например, спикер башкирского парламента заявил, что вопрос о введении такого налога будет поднят уже на осенней сессии. По мнению сторонников инициативы, эта мера должна положительно сказаться на росте населения, а также заставить бездетных граждан задуматься о потомстве. У идеи есть и противники, но, согласно статистическим данным, сегодня в России действительно сложилась тяжёлая демографическая ситуация: рождаемость за первую половину года снизилась более чем на 8%, при том, что снижение смертности составило всего 3%. К тому же, утверждают авторы идеи, таким образом государство сможет получить дополнительный источник средств для оказания материальной поддержки многодетным семьям, ведь по актуальным данным Росстата каждый четвёртый ребёнок в стране живёт в семье с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, каким должен быть налог на бездетность, а также нужен ли он россиянам.

Участники пресс-конференции:

Председатель Союза Православных Граждан России Валентин Лебедев;

Депутат Государственной Думы РФ Борис Чернышов;

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов;

Чайлд-фри, феминистка, политесса Татьяна Сухарева.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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