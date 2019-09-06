Как в армии. Феминистка призвала проверять женщин перед беременностью
Феминистка и сторонница чайлд-фри заявила в пресс-центре НСН, что женщин нужно предупреждать о последствиях беременности и родов.
«Союз православных граждан» предложил ввести в России налог на бездетность, а полученные средства отправлять на поддержку семей с детьми.
С этим предложением в пресс-центре НСН не согласилась чайлд-фри, феминистка и политесса Татьяна Сухарева. Она заявила, что беременность и роды могут обернуться для женщин серьезными проблемами со здоровьем.
«Я призываю к тому, чтобы женщины имели право, до того, как родят, на ту информацию, что произойдет с ними, с их жизнью в результате родов. И что никакие самые распрекрасные мужья не решат вопрос токсикозов, разрывов, тяжкого вреда здоровью, которые может получить женщина. Женщины должны иметь право обследоваться: как призывник идет в армию – он обследует свое здоровье. У нас женщина, когда уже беременна, выясняется, что у нее проблемы с сердцем, почками», - заявила она.
Отметим, что налог на бездетность действовал в Советском Союзе. Шесть процентов с доходов взимали с бездетных мужчин и замужних женщин.
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