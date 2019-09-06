Как в армии. Феминистка призвала проверять женщин перед беременностью

«Я призываю к тому, чтобы женщины имели право, до того, как родят, на ту информацию, что произойдет с ними, с их жизнью в результате родов. И что никакие самые распрекрасные мужья не решат вопрос токсикозов, разрывов, тяжкого вреда здоровью, которые может получить женщина. Женщины должны иметь право обследоваться: как призывник идет в армию – он обследует свое здоровье. У нас женщина, когда уже беременна, выясняется, что у нее проблемы с сердцем, почками», - заявила она.

Отметим, что налог на бездетность действовал в Советском Союзе. Шесть процентов с доходов взимали с бездетных мужчин и замужних женщин.