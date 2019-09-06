Депутат: Налог на бездетность унизит не способных иметь детей

Депутат Государственной Думы РФ Борис Чернышов выступил на пресс-конференции НСН против инициативы «Союза православных граждан» о введении налога на бездетность. По его словам, этот налог унизит тех, кто не может иметь детей.

«Люди, из-за того, что постоянно влезаем в их личное пространство, в их личную жизнь, не хотят рожать. Есть семейная пара, у них не может получиться детей, но они не хотят заявлять о том, что они нездоровые, а вы требуете, чтобы они сказали или платили. Что делать? И так у них горе в семье, а такие как вы заставляете их признавать этот факт на всю страну и на весь мир, потому что будут созданы базы данных, потом эти базы данных смогут утечь в сеть, но это абсолютный позор», — сказал парламентарий.

Борис Чернышов добавил, что такой налог может дать обратный эффект и вместо помощи российской демографии увеличит число тех, кто осознанно не имеет потомство.

«У нас почему проблемы, в том числе и в этом достаточно интимном вопросе деторождения? Потому что каждый пытается влезть в семью, посмотреть, что в семье, кто болеет, кто не более. Да какое ваше собачье дело? Вы кто такой вообще? Вы не имеете права. Все должно быть за семью печатями. В семью никто не имеет права влезать и тогда будет лучше, и много детей будет, и хорошее самочувствие будет, а пока мы слушаем таких как вас, все плевать будут в сторону деторождения», — заявил депутат.

Напомним, что в НСН проходит пресс-конференция на тему: «Не рожаешь - плати: Спасет ли демографию России новый налог?», в которой принимают участие председатель «Союза православных граждан России» Валентин Лебедев, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, депутат Государственной Думы РФ Борис Чернышов и феминистка, убежденная в чайлд-фри, политесса Татьяна Сухарева.

