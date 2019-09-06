Демограф предложил ввести налог на малодетность с 18 лет

Общественная организация «Союз православных граждан» предложила обложить дополнительным налогом россиян, у которых нет детей. Председатель организации Валентин Лебедев заявил на пресс-конференции НСН, что для этого в России нужно возродить практику, которая существовала еще в Советском Союзе. Тогда, по его словам, для всех мужчин и замужних женщин с 20-летнего возраста до выхода на пенсию действовал налог в 6%.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в свою очередь заявил, что необходимо ввести налог на малодетность, под который будут попадать граждане старше 18 лет.