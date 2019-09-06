Демограф предложил ввести налог на малодетность с 18 лет
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития рассказал на пресс-конференции НСН, с какого возраста россияне должны платить символический налог, предложенный им.
Общественная организация «Союз православных граждан» предложила обложить дополнительным налогом россиян, у которых нет детей. Председатель организации Валентин Лебедев заявил на пресс-конференции НСН, что для этого в России нужно возродить практику, которая существовала еще в Советском Союзе. Тогда, по его словам, для всех мужчин и замужних женщин с 20-летнего возраста до выхода на пенсию действовал налог в 6%.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в свою очередь заявил, что необходимо ввести налог на малодетность, под который будут попадать граждане старше 18 лет.
«Мое предложение – с 18 лет навсегда», — сказал демограф.
Напомним, что Юрий Крупнов предложил взымать с бездетных граждан по 100 рублей, с россиян с одним ребенком – 50 рублей, а с граждан с двумя детьми – 1 рубль. От такого налога, соответственно, освобождаются семьи с тремя и более детьми, которые уже считаются многодетными. Как пояснил демограф на пресс-конференции НСН, цель такого налога на малодетность «задавать статус» на большее потомство.
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