Демограф: Налог на бездетность де-факто уже существует

«Фактически этот налог действует. У вас вычитают НДФЛ в зависимости от количества детей, снижается число вычетов, ненамного, но снижается. Естественно, это зависит от зарплаты. Повысился пенсионный возраст – для многодетных мам возраст оставили до 50 лет. Это значит, пенсию будут получать раньше, другие льготы. Это налог в косвенном виде», - сказал он.

Ранее в пресс-центре НСН председатель «Союза православных граждан» Валентин Лебедев заявил, что налог на бездетность нужно взимать по советскому образцу: с мужчин и замужних женщин, начиная с 20-летнего возраста и до выхода на пенсию, при этом освободив от него людей, которые не могут иметь детей из-за проблем со здоровьем.

