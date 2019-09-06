Демограф: Налог на бездетность де-факто уже существует
Демограф в пресс-центре НСН заявил, что предлагаемый налог на бездетность фактически уже существует за счет льгот, предоставляемых многодетным семьям.
«Союз православных граждан» выступил с инициативой о введении так называемого налога на бездетность.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил в пресс-центре НСН, что его пугают подобного рода инициативы. А налог на бездетность, уверен он, фактически уже существует.
«Фактически этот налог действует. У вас вычитают НДФЛ в зависимости от количества детей, снижается число вычетов, ненамного, но снижается. Естественно, это зависит от зарплаты. Повысился пенсионный возраст – для многодетных мам возраст оставили до 50 лет. Это значит, пенсию будут получать раньше, другие льготы. Это налог в косвенном виде», - сказал он.
Ранее в пресс-центре НСН председатель «Союза православных граждан» Валентин Лебедев заявил, что налог на бездетность нужно взимать по советскому образцу: с мужчин и замужних женщин, начиная с 20-летнего возраста и до выхода на пенсию, при этом освободив от него людей, которые не могут иметь детей из-за проблем со здоровьем.
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