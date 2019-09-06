В Союзе православных граждан рассказали, кого надо обложить налогом на бездетность

Общественная организация «Союз православных граждан» предложила обложить дополнительным налогом россиян, у которых нет детей. Председатель организации Валентин Лебедев заявил, что для этого в России нужно возродить практику, которая существовала еще в Советском Союзе.

«То было шесть процентов с 20-летнего возраста до выхода на пенсию для всех мужчин и для замужних женщин. Конечно, незамужние женщины этим налогом не облагались. И мы этого тоже не предлагаем. Естественно, мы сразу выводим за рамки людей нездоровых, инвалидов», - заявил он.

Согласно статистике, за первые шесть месяцев текущего года рождаемость в стране упала на восемь процентов, тогда как смертность – только на три.