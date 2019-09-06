Феминистка: Россиянок сажают за наркотики, а они могли бы рожать
Сторонница движения чайлдфри заявила в пресс-центре НСН, что если бы российское государство было заинтересовано в повышении рождаемости – оно бы не сажало граждан за ненасильственные преступления.
«Союз православных граждан» предложил возродить в России советскую практику взимания налога с бездетных граждан в размере 6 процентов. Председатель организации Валентин Лебедев заявил в пресс-центре НСН, что этот налог должны платить мужчины и замужние женщины с 20-летнего возраста и до выхода на пенсию.
Резко против этой инициативы в пресс-центре НСН выступила чайлд-фри, феминистка и политесса Татьяна Сухарева. Она указала на то, что в российских колониях сидят тысячи молодых женщин, которые на воле могли бы рожать детей.
«Если бы у нас было недонаселение, государство не сажало бы в тюрьму людей, не совершивших насильственные преступления. Знаете, какая самая популярная статья у сидящих женщин – 228, наркотики. В основном, это потребление. Это не какие-нибудь баронессы, это обычные девочки. Может, кто-то попробовал первый раз, кому-то подсунули. Эти девочки хотят рожать, они хотят много родить . А им дают 15 лет. Сколько они могли бы родить за это время?» - заявила она.
В свою очередь председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в пресс-центре НСН заявил, что налог на бездетность фактически уже существует в виде льгот многодетным семьям.
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