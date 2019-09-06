Феминистка: Россиянок сажают за наркотики, а они могли бы рожать

«Союз православных граждан» предложил возродить в России советскую практику взимания налога с бездетных граждан в размере 6 процентов. Председатель организации Валентин Лебедев заявил в пресс-центре НСН, что этот налог должны платить мужчины и замужние женщины с 20-летнего возраста и до выхода на пенсию.

Резко против этой инициативы в пресс-центре НСН выступила чайлд-фри, феминистка и политесса Татьяна Сухарева. Она указала на то, что в российских колониях сидят тысячи молодых женщин, которые на воле могли бы рожать детей.