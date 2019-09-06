Демограф: В России шесть тысяч семей с восемью и более детьми

Юрий Крупнов добавил, что всего в Российской Федерации насчитывается шесть тысяч семей с восемью и более детьми, и государство должно им платить хотя бы по 50 тысяч в месяц в качестве гранта.

«Если будем платить, то соответственно, будет налог. Но с точки зрения размера налога, я считаю, он должен быть 100 рублей с человека [бездетного], для однодетного 50 рублей с человека и для двухдетного 1 рубль. Мы прекрасно понимаем, что, прежде всего, это вопросы культурных, моральных, мировоззренческих установок, поэтому этот налог нужен помимо перераспределения общественного богатства в пользу рождений, еще чтобы задавать статус», — сказал эксперт.

Ранее в пресс-центре НСН председатель «Союза православных граждан» Валентин Лебедев заявил, что налог на бездетность нужно взимать по советскому образцу: с мужчин и замужних женщин, начиная с 20-летнего возраста и до выхода на пенсию, при этом освободив от него людей, которые не могут иметь детей из-за проблем со здоровьем. В свою очередь, депутат Государственной Думы РФ Борис Чернышов заявил на пресс-конференции НСН, что этот налог унизит тех, кто не может иметь детей.

