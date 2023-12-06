11.12.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Назад в 90-е. Модные итоги 2023 года»

В 2023 году мода решила быть дерзкой, эпатажной и привлекающей внимание. На пике популярности все еще эра нулевых — это явно прослеживается в образах моделей на различных фешен-показах: ультракороткие мини, обнаженные животы, заниженная посадка брюк, остроносые ботфорты.

С уходом зарубежных брендов потребители наконец заметили качественные российские бренды, это стало толчком для российской индустрии стать законодателем моды.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какими были главные тренды 2023 года?

Что мода готовит на 2024 год?

Какой цвет стал главным трендом 2023 года?

Какие коллекции и показы модных дизайнеров можно выделить в 2023 году? Какие из них особенно повлияли на индустрию?

Какие бренды стали «прорывом 2023 года»?

Какие российские дизайнеры особо отличились в индустрии?

Как модно одеться в новогоднюю ночь?

Участники пресс-конференции:

Основатель и владелец Дома моды, дизайнер Аника Керимова;

Стилист и основатель Академии Стиля Елена Ушакова;

Fashion-инфлюенсер Яна Сапета;

Стилист и основатель бренда одежды Ольга Агапитова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



