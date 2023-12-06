11.12.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Назад в 90-е. Модные итоги 2023 года»
В 2023 году мода решила быть дерзкой, эпатажной и привлекающей внимание. На пике популярности все еще эра нулевых — это явно прослеживается в образах моделей на различных фешен-показах: ультракороткие мини, обнаженные животы, заниженная посадка брюк, остроносые ботфорты.
С уходом зарубежных брендов потребители наконец заметили качественные российские бренды, это стало толчком для российской индустрии стать законодателем моды.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Какими были главные тренды 2023 года?
- Что мода готовит на 2024 год?
- Какой цвет стал главным трендом 2023 года?
- Какие коллекции и показы модных дизайнеров можно выделить в 2023 году? Какие из них особенно повлияли на индустрию?
- Какие бренды стали «прорывом 2023 года»?
- Какие российские дизайнеры особо отличились в индустрии?
- Как модно одеться в новогоднюю ночь?
Участники пресс-конференции:
- Основатель и владелец Дома моды, дизайнер Аника Керимова;
- Стилист и основатель Академии Стиля Елена Ушакова;
- Fashion-инфлюенсер Яна Сапета;
- Стилист и основатель бренда одежды Ольга Агапитова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8