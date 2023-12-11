«Качество страдает»: Российские дизайнеры объяснили высокие цены на свои коллекции
Ольга Агапитова в эфире НСН отметила, что бренды сегодня не хотят снижать цены, боясь потерять качество.
Стилист и основатель бренда одежды Ольга Агапитова в пресс-центре НСН объяснила, почему российские дизайнеры не могут снизить цены на свои коллекции.
«Сейчас цена российских брендов, возможно, для кого-то кусается, но она оправдана закупкой ткани, работой дизайнеров, разработкой. Сейчас очень многие российские дизайнеры не могут снизить стоимость, но практически у всех появилась возможность предоставить клиенту оплату долями. Мои знакомые в регионах часто прибегают к такой услуге – рассрочка платежа. У наших брендов очень хорошее качество, поэтому цены снижать они не хотят, чтобы не потерять это качество», - отметила она.
Российским дизайнерам сложно занять нишу масс-маркета, так как в Китае и Индии, например, рабочая сила и материалы дешевле, заявила ранее основатель и владелец Дома моды, дизайнер Аника Керимова в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач рассказала, как не подхватить ОРВИ перед праздниками
- Курс доллара упал ниже 91 рубля
- Швеция объявила о новом пакете помощи Украине в размере 134 млн долларов
- Писатель-иноагент Быков рассказал пранкерам об отношении к гибели россиян
- Следователи из Москвы направлены в Брянск для помощи в расследовании стрельбы в гимназии
- Депутат Гурулев предложил ввести смертную казнь за диверсии на железных дорогах
- ЦИК получил уведомление о выдвижении Путина на выборы президента в 2024 году
- «Латание дыр»: Глава МИД Литвы рассказал о новом пакете антироссийских санкций
- ЦИК РФ решил провести голосование на выборах президента в новых регионах
- Выдворение мигрантов из России могут заменить штрафом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru