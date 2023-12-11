«Качество страдает»: Российские дизайнеры объяснили высокие цены на свои коллекции

Стилист и основатель бренда одежды Ольга Агапитова в пресс-центре НСН объяснила, почему российские дизайнеры не могут снизить цены на свои коллекции.

«Сейчас цена российских брендов, возможно, для кого-то кусается, но она оправдана закупкой ткани, работой дизайнеров, разработкой. Сейчас очень многие российские дизайнеры не могут снизить стоимость, но практически у всех появилась возможность предоставить клиенту оплату долями. Мои знакомые в регионах часто прибегают к такой услуге – рассрочка платежа. У наших брендов очень хорошее качество, поэтому цены снижать они не хотят, чтобы не потерять это качество», - отметила она.

Российским дизайнерам сложно занять нишу масс-маркета, так как в Китае и Индии, например, рабочая сила и материалы дешевле, заявила ранее основатель и владелец Дома моды, дизайнер Аника Керимова в пресс-центре НСН.

