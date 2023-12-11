«Цены кусаются»: Люксовую одежду российских дизайнеров могут купить только в Москве
Fashion-инфлюенсер Яна Сапета в эфире НСН заявила, что сегодня в России мало локальных брендов, которые могут тянуть люксовый сегмент.
Сегодня в России мало локальных брендов, которые могут тянуть люксовый сегмент, но даже у них цена слишком кусается, заявила Fashion-инфлюенсер Яна Сапета в пресс-центре НСН.
«Москва потребляет люкс, это на 100% так. Еще некоторые москвичи переехали в ОАЭ, там также потребляют люкс. Очень радует, что наши дизайнеры сегодня представлены не только в России, но в тех же Эмиратах. Многие бренды открылись там. Но конкурировать нам в целом сложно с тем же Китаем, потому что ценовая политика отличается у нас. Если бренды выходят на рынок, то цены достаточно высокие. Как правило, региональная аудитория не готова покупать вещи за такие цены. Если брать сегмент люкс, тут очень мало брендов, которые могут тянуть этот люкс. Для меня стал открытием бренд Дарьи Васильевой, очень стильный бренд. Мне безумно он нравится, небольшие коллекции, которые сразу запоминаются. Но, конечно, цена кусается. Я пока себе жакет из их коллекции не могу себе позволить», - рассказала она.
Российским дизайнерам сложно занять нишу масс-маркета, так как в Китае и Индии, например, рабочая сила и материалы дешевле, заявила ранее основатель и владелец Дома моды, дизайнер Аника Керимова в пресс-центре НСН.
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