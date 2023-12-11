Дизайнер Аника Керимова рассказала, во сколько обойдется новогодний образ

Основатель и владелец Дома моды, дизайнер Аника Керимова в пресс-центре НСН рассказала, во сколько в этом году обойдется наряд на Новый год.

«Я могу сказать по нашему Дому моды, у нас новогодние коллекции в разном ценовом сегменте. Есть платья от девяти тысяч рублей, коллекция у нас представлена в нашем Доме моды. Там есть и вечерние образы, и верхняя одежда. То есть, у нас можно собрать образ до 20 тысяч рублей для встречи Нового года. Если мы говорим про люксовый сегмент, у нас есть обувь ручной работы, мы пока только разрабатываем разные варианты, чтобы цена была до 10 тысяч рублей, но пока они начинаются от 40 тысяч. Цены на образ новогодний здесь начинаются от 70 тысяч рублей», - рассказала она.

Сегодня в России мало локальных брендов, которые могут тянуть люксовый сегмент, но даже у них цена слишком кусается, заявила Fashion-инфлюенсер Яна Сапета в пресс-центре НСН.

