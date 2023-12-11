«В Китае дешевле»: Российским дизайнерам сложно занять нишу масс-маркета
Дизайнер Аника Керимова заявила НСН, что российским дизайнерам очень сложно удержаться в средней ценовой политике.
Российским дизайнерам сложно занять нишу масс-маркета, так как в Китае и Индии, например, рабочая сила и материалы дешевле, заявила основатель и владелец Дома моды, дизайнер Аника Керимова в пресс-центре НСН.
«Люксовую продукцию у нас потребляет Москва. К сожалению, люкс не могут позволить себе регионы. Мы создаем одежду среднего ценового сегмента, при этом у нас свои портные, конструктора, которые работают над этими коллекциями, эти люди работают в штате, но в любом случае конкурировать сегодня с тем же Китаем, с той же Индией нам очень сложно. У них рабочая сила гораздо дешевле, материалы они производят в своих странах. Российским дизайнерам очень сложно удержаться в этой ценовой политике. Если мы говорим о масс-маркете, российскому дизайнеру сложно выжить в условиях конкуренции», - рассказала она.
В 2023 году мода решила быть дерзкой, эпатажной и привлекающей внимание. На пике популярности все еще эра нулевых — это явно прослеживается в образах моделей на различных фешен-показах: ультракороткие мини, обнаженные животы, заниженная посадка брюк, остроносые ботфорты.
С уходом зарубежных брендов потребители заметили качественные российские бренды, это стало толчком для российской индустрии стать законодателем моды.
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