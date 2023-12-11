«Голые животы и ботфорты»: Стиль 90-х стал главным модным трендом 2023 года
Дизайнер Аника Керимова в эфире НСН перечислила основные тренды уходящего 2023 года: деним, топы и короткие юбки.
В 2023 году в мир моды вернулся стиль 90-х, заявила основатель и владелец Дома моды, дизайнер Аника Керимова в пресс-центре НСН.
«В этом году весь стиль 90-х вернулся в наш модный мир – и деним, и косухи кожаные, и жакеты с большими плечами, брюки свободного кроя, короткие юбки, топы, открытые животы, казаки, ботфорты. Сейчас эти вещи сделали более современными, но мода всегда циклична. В этом году такой некий голый стиль, стиль джинсы и кожи был в тренде», - отметила она.
Сегодня в России мало локальных брендов, которые могут тянуть люксовый сегмент, но даже у них цена слишком кусается, заявила Fashion-инфлюенсер Яна Сапета в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru