«Влажные губы и каре»: Стилист перечислила тренды 2024 года в макияже и укладках
Ольга Агапитова и Яна Сапета в эфире НСН рассказали, какой макияж, украшения и укладки выбирали модницы в 2023 году, а какие из них перейдут и на следующий год.
Стилист и основатель бренда одежды Ольга Агапитова в пресс-центре НСН рассказала о главных трендах в макияже, среди которых – яркие глаза «латте» и влажные губы.
«Конечно, в этом году были в моде массивные и нестандартные аксессуары, много метала было в украшениях. Это максимально утрированные формы были. В макияже две крайности было – абсолютно натуральный макияж «без макияжа», минимум макияжа, а второй тренд – очень яркий макияж, был очень популярен макияж латте с коричневыми смоки айс. Было очень много влажных губ, этот эффект победил матовый эффект, который очень давно был главным. Этот тренд перейдет и в 2024 год», - отметила она.
Трендами в укладках поделилась Fashion-инфлюенсер Яна Сапета.
«В плане укладок трендом в этом году стало каре, тренд задала нам Хейли Бибер, а еще волосы, собранные в пучок. Эта укладка также перейдет в 2024 года», - добавила она.
Российским дизайнерам сложно занять нишу масс-маркета, так как в Китае и Индии, например, рабочая сила и материалы дешевле, заявила ранее основатель и владелец Дома моды, дизайнер Аника Керимова в пресс-центре НСН.
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