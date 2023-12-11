«Нарядно и ярко!»: Россиянам посоветовали встречать Новый год в красном

Основатель и владелец Дома моды, дизайнер Аника Керимова в пресс-центре НСН дала россиянам модные советы накануне Нового года.

«В этом году модно встречать Новый год в красном, год дракона…Его нужно встречать в красном, золотом, в серебре, в черном. Нужно выглядеть нарядными и яркими. Мы даже сейчас все вечеринки делаем в красных оттенках», - отметила она.

А тренды уходящего года перечислила стилист и основатель бренда одежды Ольга Агапитова.

«У нас был явный тренд «Барби», который охватил весь мир модной индустрии. Был популярен насыщенный розовый оттенок, все оттенки розового», - рассказала она.

Сегодня в России мало локальных брендов, которые могут тянуть люксовый сегмент, но даже у них цена слишком кусается, заявила Fashion-инфлюенсер Яна Сапета в пресс-центре НСН.

