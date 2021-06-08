10.06.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Налоговое робингудство. Повысят ли налоги ради малоимущих?»

Подавляющее число россиян готовы платить повышенные налоги, ради увеличения государственной поддержки малоимущим. К такому выводу пришли, по итогам опросов населения, во ВЦИОМ. Этот вариант выбрали 54% опрошенных, большинство из которых принадлежат к возрастной группе 60+. Ещё 28% считают, что налоги должны быть как можно меньше. И 83% россиян выступают за прогрессивную шкалу налогообложения. При этом с 1 января в России уже частично действует прогрессивная шкала налогообложения. Это коснулось доходов граждан с депозитов, если сумма их сбережений превышает 1 млн рублей, а также повышенной ставки по НДФЛ для россиян с доходами от 5 млн в месяц.

Приведут ли результаты последних опросов к появлению новых налогов или повышению старых и действительно ли это поможет малоимущим, в ходе пресс-конференции расскажут её участники.

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов;

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

