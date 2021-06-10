В России врачей и учителей не планируют освобождать от налогов
Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов рассказал, что в новом законопроекте о налогообложении речь о профессиях не идет.
Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН заявил, что налоговая дифференциация не должна осуществляться по профессиям, а только по уровню зарплаты.
«Очень сложно объяснить, что врач, учитель должны иметь большую социальную поддержку, чем человек, который работает в библиотеке, например, и так далее. Все-таки критерием должен быть доход, а не профессия. Если ты получаешь меньше 17 тысяч или 25 тысяч, как предлагают экономисты, то человека есть смысл попробовать освободить от налогов», - рассказал Катасонов.
Ранее Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН заявил о необходимости менять экономическую модель России. По его словам, адресная поддержка малоимущих – это латание дыр и «путь в никуда».
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