Госдума рассмотрит законопроект о повышении НДФЛ для богатых до 35%
Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН заявил, что это принесет бюджету дополнительные 1,5 триллиона рублей.
Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН рассказал о новом законопроекте в сфере налогообложения.
«Мы решили освободить вообще от НДФЛ 13% граждан, которые получают меньше 17 тысяч рублей в месяц. Мы считаем, что этот порог, где начинается бедность. Поразительно, но у нас таких людей оказалось 10 миллионов граждан. Человек получит дополнительно 21 тысячу рублей в виде снижения налоговой нагрузки. Есть следующая группа людей с доходом от 17 тысяч до 450 тысяч в месяц. Мы решили для этой группы оставить 13% налог, с условием вычета. Здесь, получается, выпадает серьезная сумма – около 1 триллиона рублей – такая поддержка будет. Но надо понимать, что практически 80% работающего населения попадают в эту группу.
А вот дальше две группы, которые зарабатывают от 5 до 10 миллионов и от 100 миллионов и выше. У нас доход от 10 до 100 миллионов получает примерно 30 тысяч россиян, а свыше 100 миллионов получают 7 тысяч человек. Эти люди никуда не убегут. Последняя группа при налоге в 35% (жест доброй воли, потому что во Франции, например налог приближается к 50%), приносит дополнительные 1,5 триллиона рублей и мы перекрываем этими доходами льготы для двух других групп», - рассказал Катасонов.
Реальные доходы граждан падают восьмой год подряд, заявил ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции в НСН.
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