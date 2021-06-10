Госдума рассмотрит законопроект о повышении НДФЛ для богатых до 35%

Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН рассказал о новом законопроекте в сфере налогообложения.

«Мы решили освободить вообще от НДФЛ 13% граждан, которые получают меньше 17 тысяч рублей в месяц. Мы считаем, что этот порог, где начинается бедность. Поразительно, но у нас таких людей оказалось 10 миллионов граждан. Человек получит дополнительно 21 тысячу рублей в виде снижения налоговой нагрузки. Есть следующая группа людей с доходом от 17 тысяч до 450 тысяч в месяц. Мы решили для этой группы оставить 13% налог, с условием вычета. Здесь, получается, выпадает серьезная сумма – около 1 триллиона рублей – такая поддержка будет. Но надо понимать, что практически 80% работающего населения попадают в эту группу.