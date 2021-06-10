В Госдуме признали, что россияне не готовы платить больше налогов
Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН рассказал, что россияне согласны на более эффективное перераспределение налогов в пользу бедных граждан.
Россияне не готовы платить больше налогов, но обеспокоены их более эффективным распределением, заявил первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН.
«Нормальный человек не должен хотеть платить больше налогов. Его понимание такое, что, чем меньше он платит, тем эффективнее работает государство. Я думаю, что вопрос был задан по-другому – считают ли они, что налоги должны быть перераспределены или более эффективно направлены на поддержку бедных. Этот вариант все поддержат»,- отметил Катасонов.
Ранее стало известно, что подавляющее число россиян готовы платить повышенные налоги, ради увеличения государственной поддержки малоимущим. К такому выводу пришли, по итогам опросов населения, во ВЦИОМ. Этот вариант выбрали 54% опрошенных, большинство из которых принадлежат к возрастной группе 60+. Ещё 28% считают, что налоги должны быть как можно меньше. И 83% россиян выступают за прогрессивную шкалу налогообложения.
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