Экономист призвал повысить налоги для чиновников и депутатов
Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции в НСН заявил, что необходимо повысить налоги для топ-менеджеров госкорпораций и чиновников.
Реальные доходы граждан падают восьмой год подряд, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции в НСН.
«Такие опросы - это провокация. Это попытка каким-то образом обосновать грядущее повышение фискальной нагрузки на население. Нам таким же образом объясняли, что надо повысить ставку НДС с 18 до 20%. То, что это будет убивать высокотехнологичные производства, где высокая доля добавленной стоимости, это не учитывалось. Нам точно так же будут говорить, что россияне готовы тратить больше денег на покупку бензина. Это полнейшая глупость, о каком повышении налогов может идти речь, когда у нас экономика в застое, народ беднеет, а малый бизнес вымирает. Доходы граждан падают с 2014 года», - рассказал Жуковский.
По его словам, налоги необходимо повышать для определенных групп населения.
«Если говорить о повышении налогов, то налогов именно на богатых, на так называемую аристократию – на топ-менеджеров госкорпораций, госбанков, чиновников, депутатов, миллиардеров. Сегодня чудовищное разделение по доходам в обществе», - заявил он.
Ранее первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН заявил, что россияне не готовы платить больше налогов, но обеспокоены их более эффективным распределением.
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