Экономист призвал повысить налоги для чиновников и депутатов

По его словам, налоги необходимо повышать для определенных групп населения.

«Если говорить о повышении налогов, то налогов именно на богатых, на так называемую аристократию – на топ-менеджеров госкорпораций, госбанков, чиновников, депутатов, миллиардеров. Сегодня чудовищное разделение по доходам в обществе», - заявил он.

Ранее первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН заявил, что россияне не готовы платить больше налогов, но обеспокоены их более эффективным распределением.

