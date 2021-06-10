«Круче, чем у Китая». В Госдуме оценили экономический потенциал России

«Кудрин заявил, что необходимо бороться с бедностью, выявлять эти домохозяйства и помогать точечно. Адресная поддержка малоимущих – это латание дыр. Это путь в никуда. Это не способ решения проблемы, это обидно для такой страны, как Россия. Неправильное и неэффективное управление. Я бы хотел обратиться и к Кудрину, и к правительству, что необходимо начать менять экономическую модель. Надо признаться, что потенциал у страны круче, чем у Китая, чем у Европы. Надо дать этот рост и платить зарплаты», - заявил Катасонов.

Ранее Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН заявил, что Госдума рассмотрит законопроект о повышении НДФЛ для богатых до 35%. По его словам, это принесет бюджету дополнительные 1,5 триллиона рублей.



