«Круче, чем у Китая». В Госдуме оценили экономический потенциал России
Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН заявил, что необходимо менять неэффективную экономическую систему.
Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН заявил о необходимости менять экономическую модель России.
«Кудрин заявил, что необходимо бороться с бедностью, выявлять эти домохозяйства и помогать точечно. Адресная поддержка малоимущих – это латание дыр. Это путь в никуда. Это не способ решения проблемы, это обидно для такой страны, как Россия. Неправильное и неэффективное управление. Я бы хотел обратиться и к Кудрину, и к правительству, что необходимо начать менять экономическую модель. Надо признаться, что потенциал у страны круче, чем у Китая, чем у Европы. Надо дать этот рост и платить зарплаты», - заявил Катасонов.
Ранее Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН заявил, что Госдума рассмотрит законопроект о повышении НДФЛ для богатых до 35%. По его словам, это принесет бюджету дополнительные 1,5 триллиона рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+11 699 / сут.
Умерли
125 тыс.+383 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 096 / сут.
- Захарова прокомментировала требование УЕФА к форме сборной Украины
- УЕФА потребовал убрать с формы сборной Украины надпись «Героям слава»
- Сотрудник посольства Северной Македонии в Москве объявлен персоной нон грата
- «Езда по ушам!» Бизнес против ночных ограничений для крупных торговых сетей
- В суд поступили материалы дела по пропаганде наркотиков в интервью Дудя
- В России за сутки выявили 11 699 новых случаев коронавируса
- В Тихом океане стартовали масштабные учения российского флота
- В Москве арестовали чиновника из Минобрнауки по делу о взятке
- Министр труда заявил, что россиянам не нужны дополнительные выходные
- В Госдуме запланировали изменить правила оформления ОСАГО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru