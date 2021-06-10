В Госдуме предсказали продуктовую инфляцию в 15%
Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН, что реальная продуктовая инфляция будет выше официальных данных.
Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН заявил, что инфляция на данный момент государством регулируется слабо.
«Инфляция у нас не только продуктовая, она у нас разная. Сейчас строительная отрасль жалуется, что у них цены выросли на металл. Я считаю, что таможенные пошлины должны были заградить и выровнять прибыль и дивиденды, сбалансировать внешние и внутренние цены. Это элемент регулирования инфляции. То же самое с сахаром и зерном. Я считаю, что реальная продуктовая инфляция основная, конечно, будет выше, не менее 15%», - рассказал он.
В свою очередь, член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский предсказал повышение процентной ставки Центробанка, что ударит по доступности кредитов.
«По оценке Центробанка, население оценивает инфляцию выше 12 %. Многие продукты питания подорожали на 20, 30, 40% и более. Центральный банк будет повышать процентную ставку. Дважды поднял эту ставку. Я думаю, что в ближайшее время будет повышение до 5,5% годовых. Это ударит по доступности кредитов и, и по доступности инвестиций, и по рабочим местам. А инфляция растет не потому что, денег много у населения, это инфляция не спроса, это инфляция издержек», - рассказал Жуковский.
Ранее первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН рассказал, что россияне согласны на более эффективное перераспределение налогов в пользу бедных граждан.
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