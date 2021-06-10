В Госдуме предсказали продуктовую инфляцию в 15%

Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН заявил, что инфляция на данный момент государством регулируется слабо.

«Инфляция у нас не только продуктовая, она у нас разная. Сейчас строительная отрасль жалуется, что у них цены выросли на металл. Я считаю, что таможенные пошлины должны были заградить и выровнять прибыль и дивиденды, сбалансировать внешние и внутренние цены. Это элемент регулирования инфляции. То же самое с сахаром и зерном. Я считаю, что реальная продуктовая инфляция основная, конечно, будет выше, не менее 15%», - рассказал он.