В Госдуме отрицают повышение налогов после выборов
Спикеры пресс-конференции НСН поспорили о вероятности повышения налогов после выборов в Госдуму.
Россиян ждет повышение налогов, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции в НСН.
«Повышение налогов всегда маскируется. Я думаю, что налоги повысят после выборов в Госдуму, когда все предвыборные обещания будут забыты и скажут, что опять тяжелые времена, виноваты половцы и печенеги», - отметил Жуковский.
В свою очередь, первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов заявил в ответ, что налоги повышать не будут.
«Подоходный налог на основную массу населения не поднимут. Увеличение 13% вряд ли будет», - сказал он.
Ранее первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН заявил, что россияне не готовы платить больше налогов, но обеспокоены их более эффективным распределением.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+11 699 / сут.
Умерли
125 тыс.+383 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 096 / сут.
- Сотрудник посольства Северной Македонии в Москве объявлен персоной нон грата
- «Езда по ушам!» Бизнес против ночных ограничений для крупных торговых сетей
- В суд поступили материалы дела по пропаганде наркотиков в интервью Дудя
- В России за сутки выявили 11 699 новых случаев коронавируса
- В Тихом океане стартовали масштабные учения российского флота
- В Москве арестовали чиновника из Минобрнауки по делу о взятке
- Министр труда заявил, что россиянам не нужны дополнительные выходные
- В Госдуме запланировали изменить правила оформления ОСАГО
- МИД занимается ситуацией с арестом Клюшина
- В Польше арестовали журналиста по подозрению в шпионаже в пользу России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru