В Госдуме отрицают повышение налогов после выборов

В свою очередь, первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов заявил в ответ, что налоги повышать не будут.

«Подоходный налог на основную массу населения не поднимут. Увеличение 13% вряд ли будет», - сказал он.

Ранее первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН заявил, что россияне не готовы платить больше налогов, но обеспокоены их более эффективным распределением.

