В Госдуме отрицают повышение налогов после выборов

Спикеры пресс-конференции НСН поспорили о вероятности повышения налогов после выборов в Госдуму.

Россиян ждет повышение налогов, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции в НСН.

«Повышение налогов всегда маскируется. Я думаю, что налоги повысят после выборов в Госдуму, когда все предвыборные обещания будут забыты и скажут, что опять тяжелые времена, виноваты половцы и печенеги», - отметил Жуковский.

Экономист призвал повысить налоги для чиновников и депутатов

В свою очередь, первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов заявил в ответ, что налоги повышать не будут.

«Подоходный налог на основную массу населения не поднимут. Увеличение 13% вряд ли будет», - сказал он.

Ранее первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН заявил, что россияне не готовы платить больше налогов, но обеспокоены их более эффективным распределением.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаНалоги
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