12.10.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Миллион банкротов. Как остановить рост закредитованности населения?»

За восемь лет существования процедуры судебного банкротства в России статус финансово несостоятельных получили свыше 1 млн граждан. Еще около 15 тыс. человек смогли стать банкротами по упрощенной процедуре — без суда. С начала года такую процедуру прошли 249,9 тыс. должников. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество персональных банкротств увеличилось на 28,8%. Хотя ежемесячно статус банкротов через суды получают 26–30 тыс. человек, темпы прироста банкротных процедур замедляются. В подавляющем большинстве случаев граждане сами инициируют свое банкротство — 96,6% дел, кредиторы делают это в 3,1% случаев, оставшиеся 0,4% заявлений приходятся на ФНС. Тем временем, Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий при банкротстве гражданина не обращать взыскание на его единственное жилье, обремененное ипотекой. В рамках дела о банкротстве можно будет заключить отдельное мировое соглашение с ипотечным кредитором.





В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

По каким причинам чаще всего сегодня становятся банкротами физические лица?

С чем связан резкий бум банкротов?

Как количество банкротств влияет на российскую экономику?

На сколько сегодня выгодно гражданину РФ банкротство?

Как новый закон изменит жизнь россиян?

Участники пресс-конференции:

президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян;

председатель совета СРО «МиР», президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев;

директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос, спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC

