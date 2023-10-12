Экспертный Совет ЦБ: Просрочка по кредитам с начала года выросла на 6%

Просрочка по кредитным обязательствам граждан России с начала года выросла на 6%, что говорит о большом объеме просроченной задолженности, заявил в пресс-центре НСН заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Гарегин Тосунян.

«Просрочка по кредитам с начала года выросла на 6%. То есть, у нас, конечно, довольно приличный объем просроченной задолженности. В общем, объем задолженности россиян – 31 триллион рублей, но если сравнить рост просроченной задолженности и рост кредитования, то я цифры назвал: просрочка растет медленнее, чем само кредитование. Я не хочу сказать, что это радостный показатель, но тем не менее, это о чем-то говорит», - отметил он.

Ранее Тосунян в пресс-центре НСН заявил, что в этом году обанкротились порядка 250 тысяч россиян, при этом около проходят через эту процедуру ежемесячно около 30 тысяч граждан.

