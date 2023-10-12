«Фабрика банкроств»: Коллекторы рассказали об уловках по списанию долгов

Заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в пресс-центре НСН заявил, что сегодня много юристов зарабатывают на оказании услуг по банкротству, в то время как попавшим в финансовую яму россиянам логичнее договориться с кредитором.

«Давайте называть вещи своими именами. Огромное количество людей зарабатывает на том, чтобы оказывать услуги по получению банкротства. Недавно был кейс – у человека был долг в 20 тысяч рублей. Он платит 30 тысяч неким консультантам, чтобы они списали 20 тысяч рублей. У человека долг несколько сотен тысяч. Он ежемесячно платит 10-15 тысяч, чтобы в общей сложности списать долг до 200 тысяч рублей. А нельзя договориться с тем, кому вы должны? О реструктуризации сроков? О списании части? Проблема только в том, что человек не хочет общаться с кредитором», - сказал Мехтиев.

Ранее президент Ассоциации банков России Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН заявил, просрочка по кредитам с начала года выросла на 6%.

