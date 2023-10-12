Экономист Кабаков: Средний размер просроченного кредита составляет 20 тысяч рублей

Средний размер просроченного потребительского кредита в России составляет в пределах 20 тысяч рублей, рассказал в пресс-центре НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Средний потребительский кредит с точки зрения просрочки в районе 20 тысяч рублей. С точки зрения среднего ипотечного кредита – несколько миллионов. Просрочка по ипотеке не очень высокая, практически не меняется, в этом отношении очень низкая. Если просрочка по ипотеке вырастет до 10%, то это будет полноценный банковский кризис. Если мы говорим про микрокредитование или потребительские кредиты, то там цифры будут совершенно другого порядка», - заявил Кабаков.

Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН заявил, что в 2023 году обанкротились около 250 тысяч россиян, при этом проходят через эту процедуру ежемесячно порядка 30 тысяч граждан.

