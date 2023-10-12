«Рынок изменится»: Экономист Кабаков призвал россиян сокращать долговую нагрузку

Россиянам следует контролировать свою долговую нагрузку, и по возможности сокращать, учитывая нынешние экономические реалии и общую ситуацию в данном направлении. Таким мнением в пресс-центре НСН поделился директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Я бы с точки зрения заемщиков, потребителей финансовых услуг стремился бы сейчас сокращать долговую нагрузку, и в определенной степени менял бы свою стратегию на фоне происходящих событий. Почему? Потому что, на мой взгляд, конъюнктура рынка изменится, и в определенной степени, почему-то мне кажется, если начнут расти просрочки и банкротство, банки постараются пролоббировать свои интересы, чтобы этот механизм не был столь массовым. Конъюнктура может резко измениться. У нас не развитая экономика, и есть огромнейшее количество переменных, которые могут очень быстро усугубить ситуацию, нам стоит начинать подкладывать соломку в этом сегменте», - сказал он.

Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН заявил, что в 2023 году обанкротились около 250 тысяч россиян, при этом проходят через эту процедуру ежемесячно порядка 30 тысяч граждан.

