«Триллион рублей»: Коллекторы назвали сумму просроченных банковских кредитов

Общая задолженность россиян на сегодняшний день, включая ипотечное кредитование составляет триллион рублей, при этом сто с лишним миллиардов приходятся на микрофинансовые организации, заявил в пресс-центре НСН президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.



«На данный момент просроченная задолженность, включая ипотеку, составляет один триллион банковских долгов, и приблизительно сто с лишним миллиардов – задолженность по микрофинансовым организациям», - сказал Мехтиев.

Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН заявил, что в этом году обанкротились порядка 250 тысяч россиян.

