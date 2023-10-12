«Триллион рублей»: Коллекторы назвали сумму просроченных банковских кредитов
Задолженность по микрофинансовым организациям - сто с лишним миллиардов рублей, отметил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
Общая задолженность россиян на сегодняшний день, включая ипотечное кредитование составляет триллион рублей, при этом сто с лишним миллиардов приходятся на микрофинансовые организации, заявил в пресс-центре НСН президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
«На данный момент просроченная задолженность, включая ипотеку, составляет один триллион банковских долгов, и приблизительно сто с лишним миллиардов – задолженность по микрофинансовым организациям», - сказал Мехтиев.
Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН заявил, что в этом году обанкротились порядка 250 тысяч россиян.
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