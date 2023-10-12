Коллекторы: Кредитные мошенники могут получить доступ к 80% аккаунтов с «Госуслуг»
12 октября 202316:02
Заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в пресс-центре НСН рассказал о незащищенности пользователей Госуслуг, подавляющее большинство из которых игнорирует двухфакторную аутентификацию.
«У нас на Госуслугах 106 миллионов учетных записей. Знаете, сколько из них имеют двухфакторную аутентификацию? Только 20. То есть 80 миллионов человек находятся в зоне риска – можно перехватить их учетную запись и от их лица обратиться в финансовую организацию. Мошенничество существовало и будет существовать – это война снаряда и брони. Но мы, наоборот, вместо того, чтобы укреплять броню, говорим: а у нас вот здесь дырка – приходите, пожалуйста! С мошенничеством надо бороться. Но как это сделать», - сказал он.
Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН в свою очередь призвал россиян снижать долговую нагрузку, учитывая нынешние экономические реалии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru