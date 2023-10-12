Ассоциация банков России: В России каждый месяц появляется 30 тысяч новых банкротов

За текущий год в России обанкротились около 250 тысяч человек, при этом в среднем через эту процедуру ежемесячно проходят около 30 тысяч граждан, рассказал в пресс-центре НСН президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.

«Сегодня у нас миллион банкротов с момента ввода института процедуры судебного банкротства. Еще 15 тысяч стали банкротами по упрощенной процедуре без судебной инстанции, и в последнее время по 30 тысяч в месяц прибавляется количество банкротов. В январе-сентябре число банкротов выросло на 30%, и сейчас цифра составляет почти 250 тысяч человек за этот год. По аналогии с предыдущим годом динамика выросла на 28%», - сказал Тосунян.

По его признанию, инициаторами банкротства более чем в 95% случаев становятся сами граждане, около трех процентов заявок исходят от кредитных организаций, менее процента приходится на налоговые службы.

Ранее эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша в разговоре с НСН выразил мнение, что россияне и в будущем продолжат банкротиться.

