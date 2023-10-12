Ассоциация банков России: В России каждый месяц появляется 30 тысяч новых банкротов
Инициаторами банкротства более чем в 95% случаев становятся сами граждане, рассказал в пресс-центре НСН Гарегин Тосунян.
За текущий год в России обанкротились около 250 тысяч человек, при этом в среднем через эту процедуру ежемесячно проходят около 30 тысяч граждан, рассказал в пресс-центре НСН президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.
«Сегодня у нас миллион банкротов с момента ввода института процедуры судебного банкротства. Еще 15 тысяч стали банкротами по упрощенной процедуре без судебной инстанции, и в последнее время по 30 тысяч в месяц прибавляется количество банкротов. В январе-сентябре число банкротов выросло на 30%, и сейчас цифра составляет почти 250 тысяч человек за этот год. По аналогии с предыдущим годом динамика выросла на 28%», - сказал Тосунян.
По его признанию, инициаторами банкротства более чем в 95% случаев становятся сами граждане, около трех процентов заявок исходят от кредитных организаций, менее процента приходится на налоговые службы.
Ранее эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша в разговоре с НСН выразил мнение, что россияне и в будущем продолжат банкротиться.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ивлеева объявила о выходе её первой песни
- СМИ: Латвия закроет два пункта пропуска на границе с Россией 16 октября
- Глава МИД Венгрии выступил за расширение Евросоюза
- Экс-участника «Дома-2» отправили под домашний арест по подозрению в разбое
- Генпрокурор РФ поручил проверить законность комиссий Wildberries
- CNN: США объявят о новых мерах против России за обход потолка цен на нефть
- Число пострадавших после нападения ХАМАС израильтян возросло до 3 297
- В АТОР рассказали, сколько стоит отдых в Петербурге на ноябрьские праздники
- Сериал «Суперпозиция» с сыном Табакова победил на фестивале в США
- В ЛДПР предложили новое определение для релокантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru