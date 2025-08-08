11.08.2025 в 12.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мат под запретом. Соцсети очистят от нецензурной брани»
Нецензурная брань заполонила просторы интернета, считают законодатели. В настоящий момент контент, содержащий нецензурную брань, не подвергается блокировке. В связи с этим депутаты предлагают законопроект, который подразумевает необходимость блокировки такого контента. Принятие данного законопроекта позволит установить более четкий и эффективный механизм блокировки информационных материалов, содержащих нецензурную брань. Авторы закона считают, создатели контента, содержащего нецензурную брань, перед размещением на цифровых платформах и в социальных сетях должны будут применять меры по ее устранению или маскировке, включая перемонтаж или использование звукового сигнала во избежание блокировки.
- В чем сегодня реальная опасность нецензурной брани?
- Какое наказание будет грозить матершиникам в социальных сетях?
- Будет ли закон распространяться на музыкальный контент?
- Как быть блогерам, которые делают комический контент с нецензурной бранью?
Участники пресс-конференции:
- Автор законопроекта, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;
- Психолог, невролог, к.м.н Эрстея Дейс;
- Эксперт публичных выступлений, генеральный директор продюсерского центра «STATUS Speaker», продюсер блогеров и первых лиц компаний Яна Журнавлева;
- Член ассоциации спикеров СНГ, блогер Елена Крутоверцева;
- Юрист
