Токсичность - признак уязвимости: Мат повышает эмоциональную температуру

Мат в деловом общении, в быту и в медиа повышает эмоциональную температуру в социуме, что затем делает общество слабее, заявила НСН Елена Крутоверцева.

Использование нецензурной лексики повышает в обществе эмоциональную температуру, оно становится токсичным, а впоследствии и уязвимым, вот в чем опасность, рассказала в пресс-центре НСН член ассоциации спикеров СНГ, эксперт публичных выступлений Елена Крутоверцева.

Путин подписал закон о блокировке фильмов, отрицающих традиционные ценности

«Самая большая опасность в использовании мата – общественная, так как мат повышает эмоциональную температуру. То есть общество становится более грубым, более токсичным. Отношения, деловая коммуникация, поле, в котором мы взаимодействуем, становится более грубым. Страдает гуманность, доверие, культура общества, соответственно общество становится более уязвимым. Поэтому, я считаю, что самая большая опасность на данный момент – общественная», - рассказала она.

Ранее депутат Госдумы и автор нового законопроекта, который будет более четко и эффективно блокировать содержащие мат материалы, Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что сегодня вся страна против своей воли слушает русский мат потому, что он звучит из каждого популярного шоу на VK и RUTUBE, а также из уст различных блогеров.

