«Самая большая опасность в использовании мата – общественная, так как мат повышает эмоциональную температуру. То есть общество становится более грубым, более токсичным. Отношения, деловая коммуникация, поле, в котором мы взаимодействуем, становится более грубым. Страдает гуманность, доверие, культура общества, соответственно общество становится более уязвимым. Поэтому, я считаю, что самая большая опасность на данный момент – общественная», - рассказала она.

Ранее депутат Госдумы и автор нового законопроекта, который будет более четко и эффективно блокировать содержащие мат материалы, Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что сегодня вся страна против своей воли слушает русский мат потому, что он звучит из каждого популярного шоу на VK и RUTUBE, а также из уст различных блогеров.

