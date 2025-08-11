Токсичность - признак уязвимости: Мат повышает эмоциональную температуру
Мат в деловом общении, в быту и в медиа повышает эмоциональную температуру в социуме, что затем делает общество слабее, заявила НСН Елена Крутоверцева.
Использование нецензурной лексики повышает в обществе эмоциональную температуру, оно становится токсичным, а впоследствии и уязвимым, вот в чем опасность, рассказала в пресс-центре НСН член ассоциации спикеров СНГ, эксперт публичных выступлений Елена Крутоверцева.
«Самая большая опасность в использовании мата – общественная, так как мат повышает эмоциональную температуру. То есть общество становится более грубым, более токсичным. Отношения, деловая коммуникация, поле, в котором мы взаимодействуем, становится более грубым. Страдает гуманность, доверие, культура общества, соответственно общество становится более уязвимым. Поэтому, я считаю, что самая большая опасность на данный момент – общественная», - рассказала она.
Ранее депутат Госдумы и автор нового законопроекта, который будет более четко и эффективно блокировать содержащие мат материалы, Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что сегодня вся страна против своей воли слушает русский мат потому, что он звучит из каждого популярного шоу на VK и RUTUBE, а также из уст различных блогеров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правоохранители задержали заммэра Салехарда Токарчука
- Токсичность - признак уязвимости: Мат повышает эмоциональную температуру
- Добывавшая нефть в России ирландская PetroNeft самоликвидировалась
- В ЛНР украинский дрон влетел в окно супермаркета, пострадала кассир
- Армия России освободила Луначарское в ДНР
- Коридор раздора: Перемирие Азербайджана и Армении назвали фейковым
- Депутат Свинцов призвал заблокировать шоу «Кстати» и блогера Лебедева
- В центре Люберец ловят огромного быка, сбежавшего от хозяина
- Кубанские фермеры рассказали, как аномальная засуха ударила по урожаю
- Минпросвещения установило продолжительность нового учебного года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru