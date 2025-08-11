Продюсер блогеров: Зарплаты медийных спикеров доходят до 2 млн рублей

Сейчас пользуются спросом спортсмены, космонавты и те, кто могут поделиться историей успеха, таким людям платят больше деньги за одну очную сессию, заявила в пресс-центре НСН Яна Журавлева.

Медийные личности сегодня очень хорошо зарабатывают на публичных выступлениях, гонорар варьируется от 500 тысяч до 2 млн рублей. Об этом в пресс-центре НСН рассказала генеральный директор продюсерского центра «STATUS Speaker», продюсер блогеров и первых лиц компаний Яна Журавлева.

Депутат Свинцов призвал заблокировать шоу «Кстати» и блогера Лебедева

«Гонорары у спикеров большие. У медийных спикеров гонорар может достигать 2 млн рублей за выступление. У опытных спикеров это может быть 500 тысяч за выступление. Сейчас особой популярностью на очных сценах пользуются те, кто сделал хороший, классный кейс, например, создал компанию, либо это какая-то интересная история или достижение. Очень часто заказывают космонавтов, любят деятелей спорта, футболистов. Аудитория хочет не учиться, а слышать смыслы, правильные смыслы», - рассказала она.

Ранее Журавлева в пресс-центре НСН заявила, что сегодня аудитории в соцсетях очень заходит правдивый контент с честными рассказами о неудачах или трудностях, а также ирония и юмор, которые помогают расслабиться.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Шоу-бизнес

Горячие новости

Все новости

партнеры