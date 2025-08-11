Продюсер блогеров: Зарплаты медийных спикеров доходят до 2 млн рублей
Сейчас пользуются спросом спортсмены, космонавты и те, кто могут поделиться историей успеха, таким людям платят больше деньги за одну очную сессию, заявила в пресс-центре НСН Яна Журавлева.
Медийные личности сегодня очень хорошо зарабатывают на публичных выступлениях, гонорар варьируется от 500 тысяч до 2 млн рублей. Об этом в пресс-центре НСН рассказала генеральный директор продюсерского центра «STATUS Speaker», продюсер блогеров и первых лиц компаний Яна Журавлева.
«Гонорары у спикеров большие. У медийных спикеров гонорар может достигать 2 млн рублей за выступление. У опытных спикеров это может быть 500 тысяч за выступление. Сейчас особой популярностью на очных сценах пользуются те, кто сделал хороший, классный кейс, например, создал компанию, либо это какая-то интересная история или достижение. Очень часто заказывают космонавтов, любят деятелей спорта, футболистов. Аудитория хочет не учиться, а слышать смыслы, правильные смыслы», - рассказала она.
Ранее Журавлева в пресс-центре НСН заявила, что сегодня аудитории в соцсетях очень заходит правдивый контент с честными рассказами о неудачах или трудностях, а также ирония и юмор, которые помогают расслабиться.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин запретил закупать для армии одежду иностранного производства
- СМИ: Басманный суд арестовал имущество Кехмана
- Депутат Бессараб рассказала о последствиях отмены домашних заданий
- Учителя предупредили, что отмена домашнего задания приведет к хаосу
- Продюсер блогеров: Зарплаты медийных спикеров доходят до 2 млн рублей
- Вассерман рассказал, чем завершится спецоперация на Украине
- В Госдуме поддержали переход регионов на здоровое питание в школах
- Клиенты - солнышко: Ресторатор объяснил, почему растет число летних веранд
- Россиянам рассказали, сколько они потеряют при продаже своего китайского авто
- Психолог назвала разницу в использовании мата Жириновским и Шнуровым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru