«Гонорары у спикеров большие. У медийных спикеров гонорар может достигать 2 млн рублей за выступление. У опытных спикеров это может быть 500 тысяч за выступление. Сейчас особой популярностью на очных сценах пользуются те, кто сделал хороший, классный кейс, например, создал компанию, либо это какая-то интересная история или достижение. Очень часто заказывают космонавтов, любят деятелей спорта, футболистов. Аудитория хочет не учиться, а слышать смыслы, правильные смыслы», - рассказала она.

Ранее Журавлева в пресс-центре НСН заявила, что сегодня аудитории в соцсетях очень заходит правдивый контент с честными рассказами о неудачах или трудностях, а также ирония и юмор, которые помогают расслабиться.

