«Уважаемые спикеры, когда вы выходите на сцену и представляете какую-нибудь компанию или бренд, то фактически ваши слова, ваш мат даже может обрушить акции компаний. Недавно был ПМЭФ. Если какой-то спикер на такой площадке выйдет и скажет хоть одно бранное слово, это вызовет серьёзные последствия. Как, например, это было с Филиппом Киркоровым, когда он на пресс-конференции сказал бранное слово и оскорбил журналиста. Тогда был большой скандал, который освещался несколько месяцев. Именно спикеры несут ответственность за то, что они скажут, тем более, если они несут ответственность за бренд. Если вы не сдержались и не умеете работать со своим эмоциональным интеллектом, то СМИ и журналисты сразу это подхватят и разнесут», - рассказала она.

Ранее психолог, невролог Эрстея Дейс в пресс-центре НСН заявила, что есть существенная разница между матерившимся политиком Владимиром Жириновским и солистом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, она заключается в первую очередь в том, что Жириновский держал этот процесс под контролем.

