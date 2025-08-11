Кейс Киркорова: Публичный мат может обрушить даже акции компаний
Публичным личностям стоит очень внимательно следить за речью, особенно на масштабных мероприятиях, так как они представляют свой бренд или компанию, заявила в пресс-центре НСН Яна Журавлева.
Публичные выступления – большая ответственность, и если спикер на серьезном форуме не сдержался и произнес бранное слово, это может стоить ему репутации, как в случае с певцом Филиппом Киркоровым, а его компании – акций. Об этом в пресс-центре НСН рассказала генеральный директор продюсерского центра «STATUS Speaker», продюсер блогеров и первых лиц компаний Яна Журавлева.
«Уважаемые спикеры, когда вы выходите на сцену и представляете какую-нибудь компанию или бренд, то фактически ваши слова, ваш мат даже может обрушить акции компаний. Недавно был ПМЭФ. Если какой-то спикер на такой площадке выйдет и скажет хоть одно бранное слово, это вызовет серьёзные последствия. Как, например, это было с Филиппом Киркоровым, когда он на пресс-конференции сказал бранное слово и оскорбил журналиста. Тогда был большой скандал, который освещался несколько месяцев. Именно спикеры несут ответственность за то, что они скажут, тем более, если они несут ответственность за бренд. Если вы не сдержались и не умеете работать со своим эмоциональным интеллектом, то СМИ и журналисты сразу это подхватят и разнесут», - рассказала она.
Ранее психолог, невролог Эрстея Дейс в пресс-центре НСН заявила, что есть существенная разница между матерившимся политиком Владимиром Жириновским и солистом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, она заключается в первую очередь в том, что Жириновский держал этот процесс под контролем.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Я бы в таком не пошла»: Мизулина раскритиковала новую школьную форму
- Кейс Киркорова: Публичный мат может обрушить даже акции компаний
- Становится модным: Почему в Карелии тоже ограничат продажу алкоголя
- Трамп заявил, что на «отлично» сдал когнитивный тест
- В Госдуме усомнились, что новые законы победят ожирение
- Путин запретил закупать для армии одежду иностранного производства
- СМИ: Басманный суд арестовал имущество Кехмана
- Депутат Бессараб рассказала о последствиях отмены домашних заданий
- Учителя предупредили, что отмена домашнего задания приведет к хаосу
- Продюсер блогеров: Зарплаты медийных спикеров доходят до 2 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru