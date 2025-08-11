Депутат Свинцов призвал заблокировать шоу «Кстати» и блогера Лебедева
Сегодня в каждом популярном шоу на российских ресурсах можно услышать мат, получается, что государство это поддерживает, поэтому с этим надо бороться, заявил в пресс-центре НСН Андрей Свинцов.
Сегодня вся страна слушает русский мат потому, что он звучит из каждого популярного шоу на VK и RUTUBE, а также из уст различных блогеров, поэтому в Госдуму был внесен новый законопроект, который будет более четко и эффективно блокировать содержащие мат материалы. Об этом в пресс-центре НСН рассказал автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«Этот закон уже внесен в Госдуму. Я его лично подписал час назад. Этот законопроект призван защитить всех граждан России и в первую очередь молодежь от вала нецензурной брани в виде русского мата, который сегодня есть практически в каждом популярном шоу в интернете. Все самые популярные шоу наводнены матом, например, «Кстати», «Натальная карта», «Большое шоу», «Прощай, легенда», контент блогера Артемия Лебедева. Где-то мат звучит весь выпуск, где-то за 1,5 часа с десяток матерных слов обязательно произносятся. Таким образом мат перенимается просто обычными гражданами, бесконечными блогерами в интернете, на VK, RUTUBE и получается, что вся страна слушает русский мат без причины, хотя никакого желания у наших граждан слушать его нет. Получается, что помимо того, что это «модно», это еще и поощряется государством», - рассказала он.
Ранее хедлайнер второго дня фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в пресс-центре НСН заявил, что мат является неотъемлемой частью русского языка.
