«Этот закон уже внесен в Госдуму. Я его лично подписал час назад. Этот законопроект призван защитить всех граждан России и в первую очередь молодежь от вала нецензурной брани в виде русского мата, который сегодня есть практически в каждом популярном шоу в интернете. Все самые популярные шоу наводнены матом, например, «Кстати», «Натальная карта», «Большое шоу», «Прощай, легенда», контент блогера Артемия Лебедева. Где-то мат звучит весь выпуск, где-то за 1,5 часа с десяток матерных слов обязательно произносятся. Таким образом мат перенимается просто обычными гражданами, бесконечными блогерами в интернете, на VK, RUTUBE и получается, что вся страна слушает русский мат без причины, хотя никакого желания у наших граждан слушать его нет. Получается, что помимо того, что это «модно», это еще и поощряется государством», - рассказала он.

Ранее хедлайнер второго дня фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в пресс-центре НСН заявил, что мат является неотъемлемой частью русского языка.

