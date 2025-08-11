Психолог назвала разницу в использовании мата Жириновским и Шнуровым
Покойный Владимир Жириновский матерился осознанно, чтобы снизить накал эмоций, тогда как Сергей Шнуров не контролирует свою речь, скудность которой видно в интервью, заявила в пресс-центре НСН Эрстея Дейс.
Есть существенная разница между матерившимся политиком Владимиром Жириновским и солистом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, она заключается в первую очередь в том, что Жириновский держал этот процесс под контролем. Об этом в пресс-центре НСН заявила психолог, невролог Эрстея Дейс.
«Жириновский очень начитанный и грамотный человек, я думаю, что он очень контролировал использование мата в своей речи для некоторой разрядки и сброса накала эмоций. Так что я бы здесь разделила Шнурова и Жириновского. У того, кто ругается матом, всегда можно отметить повышение давления. Если посмотреть на их таких людей – у всех есть мышечный спазм, они перекошенные. Тела говорят за них. Но, ругаясь матом, они нарушают пространство других, и их тело тоже страдает. Жириновский матерился подконтрольно, а Шнуров сбрасывает эмоции все время. Если послушать Шнурова, то можно заметить, что он очень слаб в разговоре, у него через слово мат и активные жесты. Когда ему нечего сказать, он жестикулирует», - рассказала она.
Ранее Эрстея Дейс в пресс-центре НСН заявила, что часто причиной обильного употребления мата становится подрыв психологического состояния, потому что мат – это инструмент защиты и агрессии.
Психолог назвала разницу в использовании мата Жириновским и Шнуровым
