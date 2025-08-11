«Жириновский очень начитанный и грамотный человек, я думаю, что он очень контролировал использование мата в своей речи для некоторой разрядки и сброса накала эмоций. Так что я бы здесь разделила Шнурова и Жириновского. У того, кто ругается матом, всегда можно отметить повышение давления. Если посмотреть на их таких людей – у всех есть мышечный спазм, они перекошенные. Тела говорят за них. Но, ругаясь матом, они нарушают пространство других, и их тело тоже страдает. Жириновский матерился подконтрольно, а Шнуров сбрасывает эмоции все время. Если послушать Шнурова, то можно заметить, что он очень слаб в разговоре, у него через слово мат и активные жесты. Когда ему нечего сказать, он жестикулирует», - рассказала она.

Ранее Эрстея Дейс в пресс-центре НСН заявила, что часто причиной обильного употребления мата становится подрыв психологического состояния, потому что мат – это инструмент защиты и агрессии.

