Психолог назвала матерные слова потребностью перейти к атаке
Во-первых, частое использование мата указывает на нестабильную психику, а во-вторых, сильно подрывает репутацию, заявила в пресс-центре НСН Эрстея Дейс.
Часто причиной обильного употребления мата становится подрыв психологического состояния, потому что мат – это инструмент защиты и агрессии. Об этом в пресс-центре НСН заявила психолог, невролог Эрстея Дейс.
«Надо бороться не с самим явлением, а с его доминированием в речи. Когда в речи доминирует мат – это обедняет коммуникацию. Сейчас, после пандемии, нетворкинг опять зарождается, возникает потребность в тесном контакте. Повышается агрессивность среды от того, что многие ругаются матом. Если человек занимает определенную должность, но из его уст звучит мат, его репутация очень сильно страдает. Здесь нужно контролирование этой самой разрядки. Подрыв психологического состояния дает неустойчивость в психическом поведении. Мат – это инструмент защиты, агрессии», - рассказала она.
Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН заявил, что сегодня в каждом популярном шоу на российских ресурсах можно услышать мат, получается, что государство это поддерживает, поэтому с этим надо бороться.
