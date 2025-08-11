Сегодня аудитории в соцсетях очень заходит правдивый контент с честными рассказами о неудачах или трудностях, а также ирония и юмор, которые помогают расслабиться. Об этом в пресс-центре НСН рассказала генеральный директор продюсерского центра «STATUS Speaker», продюсер блогеров и первых лиц компаний Яна Журавлева.

«Трендовый контент не значит правильный контент, это то, что подхватили и начали вирусить. Сейчас общество устало от глянца в соцсетях, от успешного успеха. Сегодня заходит правдивый контент. Это рассказы о том, как есть, как тебе тяжело, то есть контент без прикрас. Например, если ты мама с ребенком или работаешь на тяжелой работе. И, конечно, ирония. Люди устали и через ироничные ролики отдыхают. Мозг хочет переключиться на «неочемный» контент, чтобы расслабиться и не думать о травмирующих событиях. Однако через юмор к нам тоже попадает нецензурная речь. Мат – это вседозволенность», - рассказала она.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов в пресс-центре НСН указал, что все популярные шоу, такие как «Кстати», «Натальная карта», «Большое шоу», а также контент блогера Артемия Лебедева содержат мат, что неприемлемо.

