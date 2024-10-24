28.10.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Маски и хвосты: Каким будет закон о запрете пропаганды квадробинга»

В Государственной Думе РФ подготовили законопроект о запрете пропаганды квадробинга. Впервые в пресс-центре «НСН» участники озвучат основные пункты принимаемого закона и расскажут, какое наказание будет грозить тем, кто популяризирует «звериное поведение». Законодатели считают, что дети, играющие в животных, могут представлять опасность как для окружающих, так и для самих себя. При этом, по данным аналитиков, летом 2024 года в России продажи перчаток, масок и хвостов, которые используют квадроберы, выросли в 12 раз.

Почему законодатели всерьез взялись за квадроберов?

Как закон о запрете пропаганды будет работать на практике?

Что будет грозить тем, кто популяризирует квадробинг?

Уберут ли из продажи маски и хвосты?

Что может грозить самим квадроберам?

Участники пресс-конференции:

Зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Семья», председатель Центрального совета Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет», эксперт Патриаршией комиссии вопросам семьи, защиты материнства и детства Ирина Волынец;

психологи

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

