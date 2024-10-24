28.10.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Маски и хвосты: Каким будет закон о запрете пропаганды квадробинга»
В Государственной Думе РФ подготовили законопроект о запрете пропаганды квадробинга. Впервые в пресс-центре «НСН» участники озвучат основные пункты принимаемого закона и расскажут, какое наказание будет грозить тем, кто популяризирует «звериное поведение». Законодатели считают, что дети, играющие в животных, могут представлять опасность как для окружающих, так и для самих себя. При этом, по данным аналитиков, летом 2024 года в России продажи перчаток, масок и хвостов, которые используют квадроберы, выросли в 12 раз.
- Почему законодатели всерьез взялись за квадроберов?
- Как закон о запрете пропаганды будет работать на практике?
- Что будет грозить тем, кто популяризирует квадробинг?
- Уберут ли из продажи маски и хвосты?
- Что может грозить самим квадроберам?
Участники пресс-конференции:
- Зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;
- Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Семья», председатель Центрального совета Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет», эксперт Патриаршией комиссии вопросам семьи, защиты материнства и детства Ирина Волынец;
- психологи
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 916 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8