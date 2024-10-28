Депутат Свинцов: 75% россиян назвали квадробинг негативным движением
Андрей Свинцов заявил НСН, что 35% граждан уверены, что движение надо полностью запретить.
Сегодня 75% россиян считают квадробинг негативным движением, а 35% граждан уверены, что его надо полностью запретить, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
«Все фракции Госдумы высказались об этом движении, не замечать это невозможно. В обществе фактически появился консенсус, опрашивали все наши службы, включая ВЦИОМ. Более 75% граждан считают, что это движение негативное. Примерно 35% россиян вообще считают, что движение надо запрещать. Это все те, кто придерживается традиционных ценностей семьи, методов воспитания детей. Примерно еще 35% считают, что это надо ограничить, а запрещать не надо. Остальные 30-35% - это те, кто этим явлением не особо интересуется, не сталкивался», - рассказал он.
При определенных условиях ребенок-квадробер может заиграться, что может привести к разрушению его психики, заявил ранее врач-психиатр, психолог Александр Федорович в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трое рабочих погибли при падении в шахту лифта в Воронеже
- Польша обязала трех дипломатов РФ покинуть страну из-за закрытия генконсульства
- Армия России освободила Цукурино в ДНР
- В школах Бурятии начнут преподавание на национальном языке с 2026 года
- Лукашенко анонсировал заседание Госсовета Союзного государства 5 декабря
- РСТ рекомендовал россиянам покупать нацвалюты при поездках за границу
- На здании УрФУ появится памятная доска в честь группы «Агата Кристи»
- ВЦИОМ: Треть россиян считают, что бабушки должны думать о себе, а не о внуках
- В Иране заявили, что не будут пересматривать ядерную доктрину после ударов Израиля
- Bloomberg: Газовые плиты вызывают до 40 тысяч смертей в Европе ежегодно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru