Депутат Свинцов: 75% россиян назвали квадробинг негативным движением

Сегодня 75% россиян считают квадробинг негативным движением, а 35% граждан уверены, что его надо полностью запретить, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

«Все фракции Госдумы высказались об этом движении, не замечать это невозможно. В обществе фактически появился консенсус, опрашивали все наши службы, включая ВЦИОМ. Более 75% граждан считают, что это движение негативное. Примерно 35% россиян вообще считают, что движение надо запрещать. Это все те, кто придерживается традиционных ценностей семьи, методов воспитания детей. Примерно еще 35% считают, что это надо ограничить, а запрещать не надо. Остальные 30-35% - это те, кто этим явлением не особо интересуется, не сталкивался», - рассказал он.

При определенных условиях ребенок-квадробер может заиграться, что может привести к разрушению его психики, заявил ранее врач-психиатр, психолог Александр Федорович в пресс-центре НСН.

