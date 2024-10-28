«Прекратите хайп!»: Депутаты запретят упоминания квадробинга в прессе
Андрей Свинцов заявил НСН, что законопроект будет запрещать пропаганду квадробинга, а не затронет детские утренники и спектакли.
Законопроект о квадробинге определит понятие движения и запретит журналистам «хайповать» на этой теме, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
«Нужно сформулировать, что такое квадробинг, что конкретно мы запрещаем. Этот законопроект – это аналог запрета пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ, прим. НСН). Нас обвиняют в том, что мы запретим детские утренники, спектакли, нет! Мы не собираемся ничего запрещать, мы не собираемся на первом этапе штрафовать родителей. Наша задача – убрать любые упоминания в положительном формате из прессы, чтобы журналисты прекратили этот хайп. Если мы запретим это популяризировать в соцсетях и СМИ, через полгода мы об этом не вспомним. А если какой-то родитель будет таскать своего ребенка по улицам на поводке, к этому родителю будет индивидуально вопрос. Социальные службы придут к такому родителю домой с проверкой», - объяснил он.
Сегодня 75% россиян считают квадробинг негативным движением, а 35% граждан уверены, что его надо полностью запретить, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
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