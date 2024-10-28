«Уже не шутки»»: Волынец заявила о миллионных упоминаниях квадробинга в соцсетях

Всего в российских СМИ с января по октябрь было 19 тысяч упоминаний квадроберов, в российском сегменте соцсетей - 1,92 миллиона, заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Семья» Ирина Волынец в пресс-центре НСН.

«У нас в 2019 году появилось первое упоминание о квадробинге. Это было описано как явление, которое распространено в западных странах, не у нас. В 2020 году появилось первое упоминание именно применительно к России, появилось оно в TikTok. В VK сейчас всего 46 сообществ, на них подписаны 17,5 тысячи человек. При этом 15 сообществ изначально были созданы по другим темам, потом переименовались. С января по август 2024 года было создано еще 25 профильных сообществ, а в сентябре-октябре – 14 новых. Вот такой рост, нагнетается эта истерия. Всего в российских СМИ с января по октябрь было 19 тысяч упоминаний квадроберов, в российском сегменте соцсетей - 1,92 миллиона. Это уже не шутки», - отметила она.

Законопроект о квадробинге определит понятие движения и запретит журналистам «хайповать» на этой теме, заявил ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

