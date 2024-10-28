Депутат Свинцов: Новый законопроект приравняет квадробинг к ЛГБТ

Законопроект о запрете пропаганды квадробинга приравнивает квадробинг к ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

«Фактически законопроект о запрете пропаганды квадробинга приравнивает квадробинг к ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ, прим. НСН). Этот законопроект – это дополнение к закону о запрете пропаганды ЛГБТ. Мы законодательно уравниваем эти два понятия, это запрет пропаганды. Повторю, что это поправки к действующему закону», - отметил он.

Всего в российских СМИ с января по октябрь было 19 тысяч упоминаний квадроберов, в российском сегменте соцсетей - 1,92 миллиона, заявила ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Семья» Ирина Волынец в пресс-центре НСН.



