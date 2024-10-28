Депутат Свинцов: Новый законопроект приравняет квадробинг к ЛГБТ
Андрей Свинцов заявил НСН, что законодатели приравняют два понятия, дополнив закон о запрете пропаганды.
Законопроект о запрете пропаганды квадробинга приравнивает квадробинг к ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
«Фактически законопроект о запрете пропаганды квадробинга приравнивает квадробинг к ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ, прим. НСН). Этот законопроект – это дополнение к закону о запрете пропаганды ЛГБТ. Мы законодательно уравниваем эти два понятия, это запрет пропаганды. Повторю, что это поправки к действующему закону», - отметил он.
Всего в российских СМИ с января по октябрь было 19 тысяч упоминаний квадроберов, в российском сегменте соцсетей - 1,92 миллиона, заявила ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Семья» Ирина Волынец в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru