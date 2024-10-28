Волынец назвала виновных в травле девочки-квадробера на концерте Mia Boyka
Ирина Волынец заявила НСН, что мама сама стала причиной травли, а не певица, которая помогла девочке на концерте найти свою маму.
Певица Mia Boyka сделала замечание девочке на концерте, после чего «раздулась» тема с квадробингом, но на самом деле в травле ребенка виновата мама девочки, заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Семья» Ирина Волынец в пресс-центре НСН.
«Певица Mia Boyka сделала замечание девочке на концерте. Я несколько раз посмотрела это видео, хайп вокруг исполнительницы поднят неслучайно. Никакого нарушения прав ребенка я не увидела, певица назвала девочку красивой, классной, спросила, неужели она квадробер. Но как повела себя мама этой девочки? Разве не она нарушила право ребенка на человеческое достоинство? Она свою дочь привела на массовое мероприятие в маске, а потом не досмотрела, потеряла ее. И надо было нивелировать последствия этого события, а мама повела дочь на все телеканалы, требует денежной компенсации. Мама сама стала причиной травли, а не певица, которая помогла девочке на концерте найти маму», - отметила она.
Сегодня 75% россиян считают квадробинг негативным движением, а 35% граждан уверены, что его надо полностью запретить, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
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