«Тотально занять!»: Волынец рассказала, как защитить детей от квадробинга
Ирина Волынец заявила НСН, что государство должно помогать семьям, которые не могут отдать ребенка на кружки и секции.
Родители должны тотально занять ребенка кружками, чтобы времени на деструктивные движения не оставалось, заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Семья» Ирина Волынец в пресс-центре НСН.
«Не нужно запугивать ребенка, нужно объяснить ему на нормальном языке. Если у ребенка нормальные отношения с родителем, то все закончится обычным разговором. Умный родитель переключает внимание ребенка. Сегодня есть семьи, у которых нет возможности отдать ребенка в секцию или кружок. Здесь на помощь должно прийти государство, мы должны тотально занять наших детей во внеурочное время. Чтобы у них не было сил и желания заниматься ерундой, включая квадробинг», - объяснила она.
Законопроект о запрете пропаганды квадробинга приравнивает квадробинг к ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), заявил ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили ввести выплату для женщин, родивших первенца до 25 лет
- Песков: Встреча Путина и Гутерриша в Казани была закрытой по просьбе генсека ООН
- ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях
- Боррель заявил, что конфликт на Украине отошел на второй план
- Танкисты в зоне СВО создали танки с «дредами»
- Песков: Россия не вмешивается во внутригрузинские дела
- Депардье пропустит слушания по делу о домогательствах из-за проблем со здоровьем
- Трое рабочих погибли при падении в шахту лифта в Воронеже
- Польша обязала трех дипломатов РФ покинуть страну из-за закрытия генконсульства
- Армия России освободила Цукурино в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru