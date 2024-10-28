«Тотально занять!»: Волынец рассказала, как защитить детей от квадробинга

Родители должны тотально занять ребенка кружками, чтобы времени на деструктивные движения не оставалось, заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Семья» Ирина Волынец в пресс-центре НСН.

«Не нужно запугивать ребенка, нужно объяснить ему на нормальном языке. Если у ребенка нормальные отношения с родителем, то все закончится обычным разговором. Умный родитель переключает внимание ребенка. Сегодня есть семьи, у которых нет возможности отдать ребенка в секцию или кружок. Здесь на помощь должно прийти государство, мы должны тотально занять наших детей во внеурочное время. Чтобы у них не было сил и желания заниматься ерундой, включая квадробинг», - объяснила она.

Законопроект о запрете пропаганды квадробинга приравнивает квадробинг к ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), заявил ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

