Депутат Свинцов заявил, что квадробинг приводит к снижению рождаемости
Андрей Свинцов заявил НСН, что автором движения квадроберов является японец, а Япония – это страна с самой низкой рождаемостью.
ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ, прим. НСН), квадроберы и другие течения – это уже единый формат, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
«Автором движения квадробинга является японец, а Япония – это страна с самой низкой рождаемостью (1,1), Япония вымирает. Если все эти движения, которые в конечном итоге влияют на рождаемость, будут навязываться нам, а мы будем это пропускать, то мы рискуем повторить судьбу Японию. ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ, прим. НСН), квадроберы и другие течения – это уже единый формат, это звенья одной цепи, которые направлены на снижение рождаемости. Мы боремся сейчас за повышение рождаемости, поэтому мы не можем не реагировать на это», - подчеркнул он.
Всего в российских СМИ с января по октябрь было 19 тысяч упоминаний квадроберов, в российском сегменте соцсетей - 1,92 миллиона, заявила ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Семья» Ирина Волынец в пресс-центре НСН.
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