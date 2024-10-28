Депутат Свинцов заявил, что квадробинг приводит к снижению рождаемости

ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ, прим. НСН), квадроберы и другие течения – это уже единый формат, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

«Автором движения квадробинга является японец, а Япония – это страна с самой низкой рождаемостью (1,1), Япония вымирает. Если все эти движения, которые в конечном итоге влияют на рождаемость, будут навязываться нам, а мы будем это пропускать, то мы рискуем повторить судьбу Японию. ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ, прим. НСН), квадроберы и другие течения – это уже единый формат, это звенья одной цепи, которые направлены на снижение рождаемости. Мы боремся сейчас за повышение рождаемости, поэтому мы не можем не реагировать на это», - подчеркнул он.

Всего в российских СМИ с января по октябрь было 19 тысяч упоминаний квадроберов, в российском сегменте соцсетей - 1,92 миллиона, заявила ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Семья» Ирина Волынец в пресс-центре НСН.

