24.05.2024 в 12.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Маленькие и опасные: Как остановить рост детской преступности?»

Следственный комитет обеспокоен ростом детской преступности. По сообщениям СМИ, в прошлом году число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось и превысило 9 тысяч. Но на деле число "детских" преступлений было больше. В эту цифру не вошли случаи, когда ребенка, преступившего закон, нельзя наказать, так как они не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. Таких маленьких, но опасных оказалось больше трех тысяч. Самый высокий коэффициент подростковой преступности зафиксирован в Республике Карелия, Забайкальском крае, Амурской, Новгородской областях, Кемеровской области - Кузбассе. Эксперты подсчитали, что число совершенных детьми IT-преступлений в России выросло в 74 раза за четыре года.

На сегодняшний день депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс РФ. Документом вводится уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение нескольких (трех и более) преступлений небольшой или средней тяжести. Виновному будет грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов;

Член коллегии адвокатов Москвы Мария Косицкая;

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович;

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Почему дети совершают правонарушения?

С чем может быть связано снижение возраста преступности?

Как сегодня наказывают малолетних преступников?

Нужно ли изменять меры наказаний для несовершеннолетних детей на законодательном уровне?

Как часто у подростков, отбывших наказание, происходят рецидивы?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



