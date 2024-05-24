Адвокат Косицкая рассказала, какое наказание ждет преступников до 14 лет

Уголовному наказанию ребенок подвергнут быть не может до 14 лет, а в 14 лет его помещают в закрытое учреждение в воспитательных целях, заявила член коллегии адвокатов Москвы Мария Косицкая в пресс-центре НСН.

«Если преступнику 12 или 13 лет, то это учет в Комиссии по делам несовершеннолетних, это надзор органов опеки, надзор инспекции по делам несовершеннолетних, но уголовному наказанию ребенок подвергнут быть не может. Если будет установлено, что у ребенка какие-то проблемы в развитии, ему будет рекомендовано специальное учреждение закрытого типа, где будут заниматься его медицинской коррекцией. Если диагнозов нет, это только надзор. Если лицу больше 14 лет, его помещают в закрытое учреждение в воспитательных целях», - рассказала она.

Ребенку нужно объяснить, что злиться – это нормально, но выражать это нужно корректно, заявил ранее психолог, психотерапевт Александр Вронский в пресс-центре НСН.

