Адвокат Косицкая рассказала, какое наказание ждет преступников до 14 лет
Мария Косицкая заявила НСН, что уголовному наказанию ребенок подвергнут быть не может.
Уголовному наказанию ребенок подвергнут быть не может до 14 лет, а в 14 лет его помещают в закрытое учреждение в воспитательных целях, заявила член коллегии адвокатов Москвы Мария Косицкая в пресс-центре НСН.
«Если преступнику 12 или 13 лет, то это учет в Комиссии по делам несовершеннолетних, это надзор органов опеки, надзор инспекции по делам несовершеннолетних, но уголовному наказанию ребенок подвергнут быть не может. Если будет установлено, что у ребенка какие-то проблемы в развитии, ему будет рекомендовано специальное учреждение закрытого типа, где будут заниматься его медицинской коррекцией. Если диагнозов нет, это только надзор. Если лицу больше 14 лет, его помещают в закрытое учреждение в воспитательных целях», - рассказала она.
Ребенку нужно объяснить, что злиться – это нормально, но выражать это нужно корректно, заявил ранее психолог, психотерапевт Александр Вронский в пресс-центре НСН.
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